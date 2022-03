Jahn Landsberg holt in der Fußball-Kreisliga einen wichtigen Punkt

Plus In der Kreisliga Zugspitze gibt es für Utting einen Rückschlag. Penzing profitiert von seiner starken zweiten Halbzeit.

Der TSV Utting verpasste es im Duell mit dem direkten Tabellennachbarn in der Kreisliga Zugspitze Günzlhofen Punkte mitzunehmen. Mit 0:3 musste man sich recht eindeutig geschlagen geben. Der Sieg für den Gastgeber hätte sogar noch höher ausfallen können. Gleich zwei Elfmeter vergab Günzlhofen nach der Pause.