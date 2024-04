Fußball

vor 19 Min.

Jahn Landsberg ist dem ersten Ziel in der Bezirksliga ganz nahe

Plus In der Fußball-Bezirksliga feiert Aufsteiger Jahn Landsberg einen wichtigen Sieg. Denklingen muss den späten Ausgleich per Elfmeter hinnehmen.

Von Margit Messelhäuser

Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser merkte man die Erleichterung an: Durch den 3:1-Sieg gegen Brunnthal "dürfte der direkte Abstieg eigentlich vom Tisch sein", sagte er nach der Partie. Auch Denklingens Trainer Markus Ansorge war drauf und dran, der von ihm geforderten 40-Punkte-Marke einen großen Schritt näherzukommen, am Ende reichte es nicht ganz.

Jahn Landsberg Um weiterhin zumindest in der Relegation den Klassenerhalt zu schaffen, musste Jahn Landsberg gegen den Vorletzten Brunnthal gewinnen. Doch zunächst überreichte die Heimelf wieder ein Gastgeschenk und Brunnthal führte nach vier Minuten mit 1:0. "Diesmal haben wir uns davon aber nicht beeindrucken lassen", sagt Sanktjohanser. Die Jahnler übernahmen immer mehr das Kommando und belohnten sich in der 39. Minute durch den Ausgleich von Luis Dillinger: Im dritten Nachschuss versenkte er den Ball.

