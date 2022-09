Fußball

Jahn Landsberg ist Halbzeitmeister in der Fußball-Kreisliga

Plus Kreisliga Zugspitze: Jahn-Rivale Utting geht gegen Wildsteig/Rottenbuch leer aus. Dabei gibt es eine strittige Szene.

Zweimal war Jahn Landsberg in Rückstand, doch am Ende gewann das Team von Spielertrainer Marcel Graf gegen Aufsteiger Unterdießen. Schon in den Anfangsminuten hätte der Gastgeber in Führung gehen müssen, unter anderem wurde ein Elfmeter vergeben. „Den zweiten Elfmeter haben wir dann aber verwandelt und daran geglaubt, dass wir den Bock jetzt umstoßen können“, so Graf nach dem Spiel. Doch stattdessen legte erneut Unterdießen vor. Immerhin gelang der Ausgleich – und in Überzahl dann der Siegtreffer.

