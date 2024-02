Fußball

Jahn Landsberg ist zum ersten Testspiel in Kaufering zu Gast

Plus Für den Fußball-Bezirksligisten Jahn Landsberg steht das erste Vorbereitungsspiel nach der Winterpause in Kaufering an. Denklingen erwartet Garmisch.

Von Margit Messelhäuser

Auch für den zweiten Bezirksligisten aus dem Landkreis steht das erste Testspiel an: Jahn Landsberg gastiert am Samstag beim Fußball-Landesligisten VfL Kaufering. Der VfL Denklingen hat, ebenfalls am Samstag, den FC Garmisch-Partenkirchen zu Gast.

Viel analysiert wurde bei den Jahnlern in der Winterpause. "Uns haben gegen Ende der Punktrunde einfach die Körner gefehlt", lautet das Fazit von Trainer Armin Sanktjohanser. Das habe nicht daran gelegen, dass seine Spieler nicht fit gewesen seien. "Für uns war es eine extrem kurze Sommerpause. Die Bezirksliga fängt zwei Wochen früher an und endet zwei Wochen später." Zudem sei es für seine Spieler das erste Jahr in dieser Liga gewesen.

