Fußball

vor 3 Min.

Jahn Landsberg klettert in der Fußball-Kreisliga auf Platz zwei

Plus Die Landsberger Fußballer setzen die Erfolgsserie fort. Im Landkreis-Derby hat Gastgeber Utting dem FC Penzing wenig entgegenzusetzen.

Besser hätte es für Jahn Landsberg kaum laufen können: Mit einem Doppelschlag nach gut fünf Minuten ging das Team von Trainer Marcel Graf gegen Altenstadt schnell in Führung. „Das war natürlich optimal, aber auch danach haben wir unsere Chancen gut genutzt“, freute sich Graf nach der Partie. Nicht mal das Eigentor war dann noch ärgerlich: „Nach einer Ecke war der Ball im Getümmel plötzlich über der Linie“, so der Trainer. „Jetzt freuen wir uns auf das Derby in Penzing.“ Verständlich, da man seit drei Spielen in Folge ungeschlagen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen