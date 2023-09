Jahn Landsberg liefert Raisting in der Bezirksliga einen harten Kampf

Plus In der Fußball-Bezirksliga vergibt Jahn Landsberg gegen Spitzenreiter Raisting zu viele Chancen. Denklingen muss einen Rückschlag verkraften.

Keine Punkte gab es diesmal für die Landkreis-Teams in der Fußball-Bezirksliga. Jahn Landsberg musste sich Spitzenreiter Raisting knapp geschlagen geben – für Denklingen setzte es in Haidhausen eine klare Niederlage. Eines hatten die beiden Trainer gemein: Sie waren maßlos enttäuscht.

Jahn Landsberg Als Aufsteiger beim Spitzenreiter nur 0:1 zu verlieren, ist eigentlich eine gute Leistung. Doch Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser war nach dem Spiel in Raisting maßlos enttäuscht. „Raisting weiß wahrscheinlich gar nicht, warum es gewonnen hat.“ Seine Mannschaft habe alles, was man sich vorgenommen hatte, perfekt umgesetzt. Nur die Chancenverwertung klappte nicht. „Wir hatten sieben, acht Möglichkeiten, aber Raistings Keeper hatte den Tag seines Lebens.“ Auf der anderen Seite reichte Raisting ein Sonntagsschuss, um weitere drei Punkte einzufahren. „Ich gehe jetzt erst mal laufen, dann geht es wieder“, meinte Sanktjohanser nach der bitteren Niederlage.