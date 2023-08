Fußball

Jahn Landsberg liefert sich mit Wolfratshausen ein turbulentes Spiel

In einer hart umkämpften Partie holte sich Jahn Landsberg (rote Trikots) gegen Wolfratshausen einen Punkt.

Plus Der Aufsteiger Jahn Landsberg bleibt in der Fußball-Bezirksliga zu Hause ungeschlagen. Denklingen punktet ebenfalls gegen den SV Aubing.

Von Margit Messelhäuser

Der Bezirksliga-Aufsteiger Jahn Landsberg bleibt zu Hause weiter ungeschlagen: Gegen den BCF Wolfratshausen holten sich die Jahnler einen hart umkämpfen Punkt. Und den gab es auch für Denklingen gegen Aubing, wobei auch für den VfL mehr drin gewesen wäre, am Ende hat das Spiel einfach ein paar Minuten zu lange gedauert.

Jahn Landsberg Es war ein ausgesprochen turbulenter Fußball-Nachmittag auf dem Jahn-Platz in Landsberg. Dafür sorgte nicht nur das Unwetter, das über die Lechstadt hinwegzog, sondern auch beide Teams. In der hitzigen Schlussphase wurde ein Jahnler mit Gelb-Rot vom Feld geschickt, für die Gäste gab es glatt Rot für einen Spieler und den Trainer sowie Gelb-Rot für einen Ersatzspieler. „Wolfratshausen dachte wohl, in Landsberg die Tabellenspitze zu erobern“, meinte Jahn-Coach Armin Sanktjohanser nach der Partie. Doch das war ein Irrtum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

