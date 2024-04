Fußball

21:14 Uhr

Jahn Landsberg misslingt der Start in die englischen Wochen

Plus Die FT Jahn Landsberg unterliegt im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga knapp dem SV Raisting. Denklingen ist am Freitag in Bad Heilbrunn zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Vier Spiele innerhalb von zehn Tagen: Für die FT Jahn Landsberg beginnt die entscheidende Phase in der Fußball-Bezirksliga am Donnerstagabend mit einer bitteren 0:2-Niederlage gegen Raisting. Die nächste Chance, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen, haben die Jahnler bereits am Sonntag in Pasing (15 Uhr). Denklingen tritt am Freitag in Bad Heilbrunn an (19.30 Uhr).

Jahn Landsberg Die Gastgeber starteten gut in die Partie und hatten schon in der ersten Minute die erste Chance. Auch im Anschluss war Jahn spielbestimmend, kombinierte sich immer wieder gut bis zum Strafraum, da war dann aber Schluss. Der letzte Pass kam entweder nicht genau genug oder man suchte so lange den besser postierten Mitspieler, bis die Chance vertan war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen