Jahn Landsberg misst sich mit Bobingen im Aufsteiger-Duell

Bezirksliga-Aufsteiger Jahn Landsberg schlägt sich wacker gegen den TSV Bobingen. Die Fußballer von Denklingen treten am Dienstag wieder zum Testspiel an.

Mit zwei Bezirksligisten, einem Landesligisten und natürlich dem Bayernligisten TSV Landsberg startet schon in wenigen Wochen die neue Fußball-Saison. Aktuell befinden sich alle in der Testphase – Bezirksliga-Aufsteiger Jahn Landsberg startete mit einer Niederlage in die Testspielphase.

Aufsteiger gegen Aufsteiger hieß es bei der Partie Jahn Landsberg gegen TSV Bobingen: Der Gastgeber schaffte den Sprung in die Landesliga. Dennoch war die Partie lange ausgeglichen, die Jahnler legten unter ihrem neuen Trainer Armin Sanktjohanser sogar zunächst vor. Bastian Dillinger (25.) und Alexander Baumgartl (34.) per Elfmeter sorgten für die 2:0-Führung. Noch vor der Pause allerdings drehte Bobingen die Partie durch drei Treffer von Maximilian Krist, einen davon durch Elfmeter. „Wenn wir nur zehn Prozent nachlassen, dann macht ein Landesligist aus drei Chancen drei Tore“, so Sanktjohanser. In der zweiten Halbzeit sorgte erneut Baumgartl für den Ausgleich (55.), doch Bobingen gelangen in der 75. und 82. Minute noch die Treffer zum 5:3-Endstand.

Der neue Trainer Armin Sanktjohanser ist trotz Niederlage sehr zufrieden

Dennoch ist Armin Sanktjohanser hochzufrieden. „Auch wenn wir fünf Tore kassiert haben, wir haben auch drei geschossen.“ Dieser Test sei ein guter Auftakt gewesen, schließlich habe man noch nicht viele gemeinsame Trainingseinheiten absolviert. „Dennoch war der Unterschied zwischen den beiden Teams nicht so extrem groß gewesen.“

Bereits am Dienstagabend steht für den VfL Denklingen das nächste Spiel an. Trainer Markus Ansorge und sein Team sind dann beim FC Thalhofen zu Gast (Beginn 18.30 Uhr). Die Gastgeber sind ein etabliertes Bezirksliga-Team, das in der Gruppe Schwaben die vergangene Saison auf dem fünften Tabellenplatz abgeschlossen hat. Für die Denklinger ist es nach dem Spiel gegen den Landesligisten VfL Kaufering (2:4) der zweite Test.