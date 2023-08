Fußball

Jahn Landsberg nimmt dritten Anlauf zum ersten Auswärtspunkt

Plus Der VfL Denklingen will nach dem ersten Sieg in der Fußball-Bezirksliga nachlegen. Am Samstag geht es zum Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal.

Von Margit Messelhäuser

Am Samstag wird sich zeigen, ob dem VfL Denklingen der Knoten geplatzt ist: Nach dem ersten Sieg in der laufenden Fußball-Bezirksliga geht es für das Ansorge-Team zum Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal. Auch Jahn Landsberg ist wieder auswärts gefragt und will in Bad Heilbrunn die ersten Punkte auf fremdem Platz einfahren.

Von Euphorie nach dem ersten Sieg ist bei Denklingens Trainer Markus Ansorge wenig zu spüren. „Nach meinen Berechnungen brauchen wir für den Klassenerhalt 13 Siege, das war jetzt erst Nummer eins“, so der Denklinger Trainer. Dennoch spüre man die Erleichterung. „Wir haben ja gewusst, dass wir es können, aber jetzt haben wir es auch gezeigt.“

