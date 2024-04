Fußball

vor 32 Min.

Jahn Landsberg startet in der Bezirksliga in eine englische Woche

Plus In der Fußball-Bezirksliga beginnt die heiße Phase. Jahn Landsberg steckt mitten im Abstiegskampf. Auch Denklingen darf sich nicht zu sicher fühlen.

Von Margit Messelhäuser

Auf den Heimvorteil können diesmal Jahn Landsberg und Denklingen in der Fußball-Bezirksliga bauen. Am Samstag ist ab 15 Uhr die SpVgg Haidhausen in Landsberg zu Gast, eine Stunde später, ab 16 Uhr, wollen die Denklinger Spitzenreiter Murnau Paroli bieten.

Jahn Landsberg "Wir steigen in die entscheidende Phase ein", sagt Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser. Nach dem Spiel gegen Haidhausen ist am Donnerstag zum Nachholspiel der SV Raisting in Landsberg zu Gast und am Sonntag, 28. April, geht es dann nach Pasing. Damit treten die Landsberger zweimal gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an - die Partie gegen den aktuell Tabellensechsten Raisting hat als Derby seine eigene Brisanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen