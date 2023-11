Fußball

vor 16 Min.

Jahn Landsberg steht in der Bezirksliga erstmals unter Druck

Plus In der Fußball-Bezirksliga will Jahn Landsberg zu Hause den Abstiegsrelegationsplatz verlassen. Denklingen muss beim Tabellenzweiten ran.

Von Margit Messelhäuser

Jahn Landsberg und Denklingen gehen in der Fußball-Bezirksliga wieder getrennte Wege. Auch was die Tabellensituation betrifft.

Denklingen Nach dem 4:0-Sieg im Derby gegen Jahn haben sich die Denklinger etwas von der Abstiegszone entfernt. Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause wartet nun die Fahrt zum Tabellenzweiten Wolfratshausen (14 Uhr). „Wolfratshausen ist natürlich ein Spitzenteam, hat erst einmal verloren“, blickt VfL-Trainer Markus Ansorge auf die Partie am Samstag. Dennoch sei sein Team keineswegs chancenlos. „Wir haben jetzt zwei gute Spiele in Folge abgeliefert und wollen den Flow mitnehmen.“ Verzichten muss er allerdings auf Manuel Waibl, der sich im Derby gegen Jahn verletzt hat. Mit 21 Punkten stehen die Denklinger aktuell auf Rang 9 in der Tabelle und haben vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz – auf den ist Jahn Landsberg durch die Niederlage abgerutscht.

