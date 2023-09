Fußball

vor 48 Min.

Jahn Landsberg tritt beim Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga an

Plus In der Fußball-Bezirksliga bestreiten die Jahnler das nächste Topspiel. Denklingen holt gegen einen unangenehmen Gegner zum Befreiungsschlag aus.

Von Margit Messelhäuser

Dem Tabellenzweiten hat Aufsteiger Jahn Landsberg bereits ein Remis abgerungen: Am Sonntag geht es zum Spitzenreiter SV Raisting, der bislang noch keinen Punkt abgegeben hat. Für den VfL Denklingen steht ein wichtiges Spiel gegen ein weiteres Teams aus dem Tabellenkeller an.

Jahn Landsberg Die FT Jahn Landsberg führt als Tabellendritter momentan die Verfolgergruppe der beiden Topteams Raisting und Wolfratshausen an. Als Tabellendritter (10 Punkte) geht es am Sonntag zum Tabellenführer (15) , Beginn ist um 14 Uhr. Fünf Spiele, fünf Siege, so lautet bislang die Bilanz von Raisting. Dabei war das Ammersee-Team auch am sechsten Sieg schon nah dran, doch die Partie in Habach wurde aufgrund eines Unwetters kurz nach der Pause abgebrochen. Da stand es schon 3:0 für Raisting.

