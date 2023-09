Fußball

Jahn Landsberg und Denklingen stecken mittendrin im Abstiegskampf

Plus In der Fußball-Bezirksliga sind die beiden Landkreis-Teams auswärts gefragt. Die Situation für Landsberg und Denklingen ist nicht so komfortabel, wie es scheint.

Der erste Blick auf die Tabelle der Fußball-Bezirksliga sieht aus Landkreissicht nicht schlecht aus: Auf den Plätzen 8 und 9 liegen Jahn Landsberg und Denklingen punktgleich im Mittelfeld. Doch der zweite Blick lohnt: Nur vier Punkte sind beide vom Tabellenletzten entfernt. Am Wochenende haben sie die Chance, sich gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt etwas abzusetzen.

Jahn Landsberg Bereits am Samstag sind Trainer Armin Sanktjohanser und sein Team gefragt. Ab 14 Uhr sind sie beim Drittletzten TSV Brunnthal zu Gast. „Die Mannschaft ist sicher stärker, als es der Tabellenplatz aussagt“, ist Sanktjohanser überzeugt. Er erwartet eine robuste Mannschaft und „dass sie zuletzt gewonnen hat, ist sicher ungünstig für uns“.

