Fußball

10:17 Uhr

Jahn Landsberg unterliegt im Stadtduell gegen die Zweite des TSV

Plus Das Landsberger Stadtduell zwischen Jahn und TSV II wird in der ersten Halbzeit entschieden. Für Jahn Landsberg steht vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga noch ein letzter Test an.

Von Margit Messelhäuser

Zwei Aufsteiger aus Landsberg standen sich im Testspiel gegenüber: Die zweite Mannschaft des TSV Landsberg – Aufsteiger in die Kreisliga – hatte den Bezirksliga-Aufsteiger Jahn Landsberg zu Gast und setzte sich knapp mit 2:1 durch. Für die Jahnler steht am Samstag noch ein Test an, ehe es ernst wird für Trainer Armin Sanktjohanser und sein Team.

„Es war kein gutes Spiel von uns und ein verdienter Sieg für den TSV“, fasste Armin Sanktjohanser das Lokalderby zusammen. Vielleicht, so der Jahn-Coach, sei der Rückschlag auch nicht schlecht gewesen. „Insgesamt hatten wir in diesem Spiel keine drei Torchancen“, so Sanktjohanser. Immerhin eine konnten die Jahnler aber verwerten. Bastian Dillinger hatte in der 16. Minute zum 1:1-Ausgleich getroffen. Kurz nachdem Andreas Fülla (13.) die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Auch das dritte Tor in dieser Partie fiel noch vor der Pause: Sebastian Knöferl erzielte in der 32. Minute bereits den Siegtreffer zum 2:1-Endstand für den TSV II.

