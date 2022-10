Jetzt erst recht: VfL will trotz Ausfälle den Heimsieg

Plus Der verletzungsgeplagte VfL Denklingen bestreitet in der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Neuhadern ein richtungsweisendes Heimspiel.

Schon am vergangenen Wochenende war Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen mit einem Rumpfkader zum Auswärtsspiel nach Wolfratshausen gefahren. Dort verlor das Team von Trainer Markus Ansorge nach einem couragierten Auftritt 1:0. Am Samstag spielt Denklingen wieder zu Hause und empfängt um 16 Uhr den FC Neuhadern München.