Fußball

vor 43 Min.

Jubel und Corona-Alarm in der Bezirksliga

Plus Kaufering fehlt nur noch ein Punkt zum Aufstieg in die Landesliga. Dorthin will auch Denklingen. Gegen Berg fehlen aber mehrere Spieler. Der Trainer ist sauer auf Wolfratshausen.

Von Christian Mühlhause

Der VfL Kaufering steht nach dem Sieg gegen Thalhofen mit mindestens einem Bein in der Landesliga. Dorthin würde gerne auch der VfL Denklingen aufsteigen. Die Partie gegen Berg wäre wegen zahlreicher Corona-Fälle beinahe abgesagt worden. Entsprechend schwer taten sich die Denklinger. Trainer Markus Ansorge war danach vor allem sauer darüber, wie Wolfratshausen den Dreikampf um den Aufstieg in der Bezirksliga Oberbayern Süd beeinflusst.

