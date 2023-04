Fußball

Kann Jahn Landsberg in der Fußball-Kreisliga nachlegen?

Am zweiten Spieltag gab es für Jahn Landsberg (weiße Trikots) den ersten Sieg in der Meisterrunde der Kreisliga. Folgt am Montag de zweite?

Plus Fußball: In der Kreisliga stehen fast alle Teams aus dem Kreis Landsberg gut da. In Penzing findet in der Abstiegsrunde ein interessantes Derby statt.

Von Margit Messelhäuser

Der zweite Spieltag nach der Winterpause war für die Landkreis-Fußballer in den Kreisliga-Gruppen durchaus erfreulich: Keine Mannschaft ging leer aus. Jetzt gilt es, nachzulegen.

Es läuft bei der FT Jahn Landsberg in der Meistergruppe B: Mit sechs Punkten gestartet, liegt das Team von Trainer Marcel Graf nun mit zehn Zählern an der Tabellenspitze. Nach dem souveränen 4:1-Erfolg gegen Wildsteig wartet nun ein Gastgeber, der den Landsbergern auch liegen könnte: der FC Aich. In der Saison 21/22 hatte es für die Jahnler aus den beiden Spielen vier Punkte gegeben – in der laufenden Saison treffen sie das erste Mal aufeinander. Um 15 Uhr erwartet der Tabellenführer am Ostermontag den Zweiten zum Spitzenspiel in Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

