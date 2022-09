Fußball

vor 24 Min.

Kann sich der VfL Kaufering auf der Erfolgswelle halten?

Plus Aufsteiger VfL Kaufering überrascht weiterhin in der Fußball-Landesliga und belegt den zweiten Tabellenplatz. Am Freitagabend steht ein Auswärtsspiel in Durach an.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Der VfL Kaufering ist weiterhin die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison in der Landesliga-Südwest und belegt als Aufsteiger mit 25 Punkten aus 12 Spielen den zweiten Platz. Seit mittlerweile zehn Spielen ist das Team um Trainer Benjamin Enthart ungeschlagen – zuletzt verdienten sich die Fußballer mit einer läuferisch und defensiv starken Leistung zu Hause ein 1:0 gegen Weißenburg. Geht es nach Enthart, soll die Erfolgsstory im Auswärtsspiel gegen Durach ab 19 Uhr weitergeschrieben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen