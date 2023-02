Kaufering beendet die Vorbereitung mit einer Niederlage

Plus Der Fußball-Landesligist bestreitet das letzte Testspiel gegen den Bayernligisten Kottern. Dem Gastgeber werden dabei die Grenzen aufgezeigt.

Kauferings Trainer Ben Enthart hatte schon damit gerechnet: Gegen den Fußball-Bayernligisten TSV Kottern hatte der Landesliga-Aufsteiger eigentlich keine Chance. Damit gab es für Enthart und sein Team zum Abschluss der Vorbereitung eine 1:4-Niederlage, die Keeper Michael Wölfl in erträglichem Rahmen hielt.