Kaufering fährt mit viel Selbstvertrauen nach Kempten

Plus Der VfL Kaufering startet mit einem wichtigen Sieg in die zweite Hälfte der Fußball-Landesliga. Beim FC Kempten hängen die Trauben allerdings hoch.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga weiterhin auf einem Abstiegsrelegationsplatz steht: Der Auftaktsieg nach der Winterpause hat dem Team unheimlich gutgetan. "Es herrscht natürlich eine positive Stimmung und wir fahren mit einem guten Gefühl nach Kempten", sagt Trainer Michael Grasse. Allerdings stehen einige Leistungsträger wohl nicht zur Verfügung.

Nach einem 0:1-Rückstand hat der VfL Kaufering die Partie gegen Memmingen II gedreht und 2:1 gewonnen. "Jetzt gehen wir mit breiter Brust in die weiteren Spiele", blickt Grasse nach vorne. Zunächst in die Partie gegen den FC Kempten. "Wir wissen noch nicht, ob wir auf Rasen oder Kunstrasen spielen", so der VfL-Trainer, zur Sicherheit habe man bereits einige Trainingseinheiten auf den Rasen verlegt. Im Grunde sei es aber egal: "Wir wollen dort auch etwas mitnehmen." Dann, so Grasse, könne man in der Tabelle langsam wieder nach unten sehen und nicht nur nach oben.

