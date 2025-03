Kaufering gewinnt mit Mühe das letzte Testspiel

Während die Landkreis-Teams in der Fußball-Bayernliga und Bezirksliga bereits wieder um Punkte kämpfen, hat der Landesligist Kaufering sein letztes Testspiel absolviert. Trotz des 2:0-Erfolgs war Kauferings Trainer Franco Simon nicht wirklich zufrieden und hat konkrete Erwartungen für den Punktspielstart.

Einiges von dem, was sich die Mannschaft im Trainingslager erarbeitet hatte, wollte Simon in diesem letzten Test sehen. Doch nach der Partie fiel sein Fazit eher ernüchternd aus: „Es war kein spielerischer Leckerbissen“, so der Kauferinger Trainer. Lagerlechfeld sei bedeutend defensiver aufgetreten als erwartet, doch auch seine Mannschaft habe noch „viel Luft nach oben“.

Das erste Tor für Kaufering war genau so geplant

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Thomas Hasche in der 54. Minute die Kauferinger Führung - nicht nur das Tor war für Simon eine Bestätigung. „Das hat genau so funktioniert, wie wir es im Trainingslager besprochen haben“, freut er sich. Per Strafstoß erhöhte Daniel Neuhaus in der 68. Minute auf den 2:0-Endstand. „In der Schlussphase hatten wir noch etwas Glück, da hätte es auch einen Elfmeter gegen uns geben können“, sagt Franco Simon.

Immerhin konnte sein Team mit einem Sieg die Vorbereitung abschließen. „Aber ich hoffe, dass die Mannschaft eine andere Mentalität zeigt, wenn es wieder um Punkte geht“, lautet seine Forderung. Testspiele seien immer etwas anderes als Punktspiele, doch das Team müsse entsprechend reagieren. Schließlich geht es für die Kauferinger um den Klassenerhalt - sie starten von einem Relegationsplatz aus in die restlichen Spiele und haben bereits deutlichen Rückstand auf Platz 13, der den Klassenerhalt bedeuten würden. „Wir müssen auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen“, sagt Simon - am Freitag, wenn ab 18.30 Uhr das Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf ansteht.