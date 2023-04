Kaufering holt in der Landesliga den nächsten Punkt

Der VfL Kaufering hat als Aufsteiger den Verbleib in der Fußball-Landesliga geschafft. Gegen Ehekirchen lässt der VfL dennoch nicht nach.

Nachdem man die magische Grenze von 40 Punkten in der Fußball-Landesliga erreicht hatte, war Kauferings Trainer Ben Enthart gespannt: Wie würde seine Mannschaft mit der Tatsache umgehen, dass der Klassenerhalt gesichert war? Sehr gut, denn im Spiel gegen den Tabellenzweiten Ehekirchen zeigte sein Team eine sehr gute Leistung.

Enthart war nach der Partie jedenfalls „richtig stolz“ auf sein Team. Auch wenn man als Aufsteiger nun das wichtigste Ziel, den Klassenerhalt, geschafft hatte, zeigten seine Spieler immer noch Biss. „Im Nachhinein waren wir vielleicht sogar noch einen Tick besser als Ehekirchen“, blickte der Trainer auf die Partie zurück. Doch vor dem Tor war man nicht abgebrüht genug. „Wir hatten einige schöne Angriffe, aber dann kam der letzte Pass nicht an oder man versuchte, noch mal abzugeben.“

Kaufering steht sicher in der Abwehr

Da man aber in der Verteidigung sehr sicher stand – und mit Kapitän Michael Wölfl einen aufmerksamen Keeper hatte – musste man auch hinten keine Angst haben. So mussten die Zuschauer diesmal zwar auf die Tore verzichten, dafür bekamen sie aber über die gesamten 90 Minuten hinweg ein unterhaltsames Spiel geboten. Das von beiden Seiten auch sehr fair geführt worden sei, so der Kauferinger Coach.

„Es ist schön, zu sehen, dass wir mit den Top-Teams der Liga mithalten können“, so Enthart, der aber einräumte, dass seine Mannschaft einen sehr guten Tag erwischte, die Gäste aber nicht ihren allerbesten. Dennoch müsse man gegen Ehekirchen erst mal einen Punkt holen. Die Kauferinger bleiben damit auf dem dritten Tabellenplatz, allerdings mit sechs Punkten Rückstand auf Ehekirchen.

VfL: Wölfl, Pittrich, Bonfert, Rimmer (68. Bucher), Muha, Nebel, L. Vetter, Th. Hasche (82. Ansorge), D. Neuhaus (75. Sekirqa), Mailänder (90. Baumann), Wolf.