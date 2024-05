Fußball

vor 49 Min.

Kaufering kämpft in Olching um den Klassenerhalt

Plus Der VfL Kaufering steht in der Fußball-Landesliga mit dem Rücken zur Wand. Sportlicher Leiter Uli Stengelmair kämpft an mehreren Fronten.

Von Margit Messelhäuser

Der direkte Klassenerhalt ist für den VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga kaum mehr möglich. Für das Team der beiden Trainer Michael Grasse und Sebastian Bonfert ist die Relegation die schon fast letzte Hoffnung. Denn die Konkurrenz hat gepunktet und nur mehr mit einem Vorsprung von zwei Punkten gehen die Kauferinger am Samstag in die Partie in Olching. Diese verfahrene Saison wirkt sich laut Sportlichem Leiter Uli Stengelmair auch auf die neue Saison aus.

Nach dem guten Start aus der Winterpause hatte Stengelmair bereits die ersten Gespräche mit den Spielern geführt - und alles sah gut aus. In der Landesliga würde er den Großteil der Mannschaft halten können. Doch diese Verhandlungen sind inzwischen obsolet. "Wenn wir absteigen, wirft uns das um Jahre zurück", wiederholt Stengelmair seine Aussage, die er bereits in der Winterpause gemacht hatte. Denn dann würde ihm vermutlich nur ein kleiner Stamm von Spielern bleiben, die aus Kaufering stammen.

