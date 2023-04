Kaufering kassiert in der Fußball-Landesliga eine Packung

Der VfL Kaufering enttäuscht beim Auswärtsspiel in Erkheim. VfL-Trainer Ben Enthart ist die Leistungsschwankung ein Rätsel.

Wie kann es sein, dass seine Mannschaft innerhalb einer Woche zwei so unterschiedliche Leistungen zeigt? „Diese Frage werde ich wohl nicht mehr beantworten können“, meinte Kauferings Trainer Ben Enthart nach Spielende. Mit 1:5 musste sich sein Team im Duell der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga geschlagen geben.

Während die Kauferinger bereits den Klassenerhalt sicher haben, steckt Erkheim mitten im Abstiegskampf. Das hat vielleicht den Unterschied ausgemacht. Jedenfalls kamen die Kauferinger von Beginn an nicht ins Spiel. „Wir wussten, dass Erkheim über seinen Kampf und die Physis kommt“, sagte Enthart – doch seine Mannen hatten dem diesmal nichts entgegenzusetzen. Nach dem sehr guten Spiel gegen Ehekirchen war der Auftritt der Kauferinger diesmal einfach enttäuschend.

Schon nach 20 Minuten liegt Kaufering mit 0:3 zurück

Schon nach 20 Minuten (2./19./21.) lag die Elf von Ben Enthart mit 0:3 zurück, damit ging es auch in die Kabine. Und damit waren die Kauferinger sogar noch gut bedient, denn die Gastgeber hatten noch zwei, drei weitere Großchancen, die ungenutzt blieben. „Ich habe nur gefragt, ob sie sich noch den Anschlusstreffer vorstellen können“, verriet Enthart – die Spieler seien selbstkritisch genug in derartigen Situationen.

Tatsächlich gelang auch Daniel Neuhaus in der 59. per Elfmeter das 1:3. Nur zehn Minuten später allerdings stellte Erkheim auf 4:1 und „damit war das Spiel natürlich gelaufen“, so der Kauferinger Trainer.

Insgesamt sei es eine desolate Leistung gewesen. Und für Enthart, der nach dieser Saison in Kaufering aufhört, steht fest: „So will ich diese Saison auf keinen Fall auslaufen lassen."

VfL: Wölfl, Pittrich, Bonfert, Rimmer, Nebel, Graf, Ansorge, Th. Hasche, D. Neuhaus, Muha, Wolf.