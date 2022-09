Fußball

vor 50 Min.

Kaufering legt in der Fußball-Landesliga eine Nachtschicht ein

Plus In der Fußball-Landesliga ist der Aufsteiger VfL Kaufering in Gersthofen zu Gast. Wegen eines Gewitters steht die Partie sogar kurz vor dem Abbruch.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es war nicht nur ein Abendspiel, das der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga in Gersthofen absolvierte, es wurde zu einer Nachtschicht: Die zweite Halbzeit wurde erst um 20.44 Uhr angepfiffen. Immerhin mussten die Kauferinger die Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten – einen Wermutstropfen gibt es dennoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen