Kaufering startet nach der Winterpause erfolgreich in die Vorbereitung

Plus Kauferings Fußballer siegen im ersten Vorbereitungsspiel souverän. Denklingen unterliegt in einer Partie mit mehreren Wendungen. Jetzt treffen die Teams aus dem Landkreis aufeinander.

Erfolgreich hat Kaufering – Spitzenreiter der Bezirksliga Schwaben Süd – das erste Testspiel nach der Winterpause bestritten. Gegen den Spitzenreiter der Bezirksliga Schwaben Nord gab es einen überraschend deutlichen Erfolg. Weniger erfreulich fiel das Testspiel der Denklinger in ihrer abwechslungsreichen Partie gegen den Bezirksligisten Ottobeuren aus.