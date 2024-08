Es war nicht der Tag des VfL Kaufering. Konnte das Team zuletzt gegen die Spitzenmannschaften der Fußball-Landesliga überzeugen, so machten die Kauferinger in Pfaffenhofen einen Schritt zurück. Am Ende kassierte das Team von Spielertrainer Sebastian Bonfert eine 1:4-Niederlage und bleibt im Tabellenkeller stecken.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis