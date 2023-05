Fußball

Kaufering verspielt am letzten Spieltag den Aufstieg

In der Fußball-Kreisklasse Augsburg unterliegt die zweite Mannschaft des VfL Kaufering. Nicht mal für die Relegation reicht es.

Was für ein bitterer Abschied für Trainer Dominik Piotrowski: Fast die gesamte Saison über liegt der VfL Kaufering II in der Kreisklasse Augsburg auf Aufstiegskurs – und wird am letzten Spieltag auf Platz drei verdrängt.

In einer hitzigen Partie gegen Kleinaitingen, das als Tabellenführer nach Kaufering gekommen war, gab es schon in der ersten Halbzeit für einen Kauferinger und einen Gästespieler die Rote Karte. Die Tore fielen aber erst nach der Pause: In der 53. Minute ging Kleinaitingen in Führung und erhöhte in der 73. auf 2:0. Die Entscheidung war der verwandelte Elfmeter zum 3:0 in der 82. Minute – der Meistertitel war für die Piotrowski-Elf dahin.

