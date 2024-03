Fußball

vor 19 Min.

Kaufering will die Siegesserie in der Landesliga fortsetzen

Plus In der Fußball-Landesliga hat sich der VfL Kaufering ins Mittelfeld der Tabelle gearbeitet. Am Samstag steht ein wichtiges Spiel in Oberweikertshofen an.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering zeigt in der Fußball-Landesliga seit der Winterpause ein ganz neues Gesicht: Drei Spiele, drei Siege lautet bislang die Bilanz - und diese soll am Samstag in Oberweikertshofen weiter ausgebaut werden. Diesmal jedoch sind die Vorzeichen für den VfL ganz andere, denn erstmals geht es in der Frühjahrsrunde gegen eine Mannschaft, die schlechter platziert ist.

Als wegweisendes Spiel will Kauferings Trainer Michael Grasse die Partie am Samstag, ab 16 Uhr, nicht bezeichnen. "Aber es ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel", räumt er ein. Vier Punkte weniger hat Oberweikertshofen als die Kauferinger und sitzt mit Rang 14 auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Diese Gefahrenzone hat das Team des Trainerduos Grasse/Bonfert inzwischen verlassen, doch der Abstand ist gering. "Es wird das schwierigste Spiel für uns nach der Winterpause werden", prophezeit Grasse.

