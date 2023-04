Fußball

Kaufering wird in der Landesliga keine Geschenke verteilen

Zu Hause setzten sich die Kauferinger (links) mit 3:2 gegen Erkheim durch, am Samstag steht das Rückspiel an.

Plus Der VfL Kaufering tritt in der Fußball-Landesliga bei Mitaufsteiger Erkheim an. Eigentlich sind die Clubs befreundet, doch das spielt auf dem Platz keine Rolle.

Gemeinsam sind der VfL Kaufering als Meister und der TV Erkheim in der Relegation in die Fußball-Landesliga aufgestiegen. Die beiden Clubs verbindet noch mehr – was sie trennt, ist aber die aktuelle Situation. Während Kaufering den Klassenerhalt sicher hat, muss Erkheim kämpfen. Am Samstag, ab 16 Uhr, sind die Kauferinger in Erkheim zu Gast.

Es ist eine nicht alltägliche Partie für den VfL Kaufering. „Die Spieler sind miteinander befreundet“, sagt VfL-Trainer Ben Enthart. So hatten mehrere Erkheimer Spieler zusammen mit Kaufering die Meisterschaft in der Bezirksliga gefeiert und auch am Samstag sei damit zu rechnen, dass sich die Akteure beider Teams nach dem Spiel noch im Sportheim zusammensetzen werden.

