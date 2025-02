Kauferings Fußballer starten mit Niederlage in die Testspielphase

Unterschiedlich verliefen die Testspiele für die Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg. Während der Bayernligist TSV Landsberg einen Zu-Null-Sieg verbuchte, gab es für den Bezirksligisten VfL Denklingen eine Niederlage. Auch der Landesligist VfL Kaufering startete mit einer Niederlage am Samstag in die Testspielphase, ist aber am Sonntag, ab 13.30 Uhr zu Hause gegen Aich, gleich wieder im Einsatz.

TSV Landsberg Bereits das vierte Testspiel hat das Team von Trainer Alexander Schmidt absolviert, beim Landesligisten FC Kempten setzten sich die Landsberger mit 2:0 durch. Dabei musste Schmidt erneut auf einige Akteure verzichten, so fehlten unter anderem Kapitän Maximilian Holdenrieder und Maximilian Berwein. Lange sah es nach einer torlosen ersten Hälfte aus, doch in der 45. Minute erzielte Furkan Kircicek vom Elfmeterpunkt aus die Führung. Zur zweiten Hälfte wechselte Schmidt viel, brachte auch das Landsberger Eigengewächs Luca Dollinger und dieser stellte gleich in der 58. Minute auf 2:0. Das nächste Testspiel ist für Samstag, 8. Februar, angesetzt, dann ist Schwaben Augsburg ab 16.30 Uhr im Sportzentrum zu Gast.

Kaufering schickt praktisch zwei Mannschaften auf den Platz

VfL Kaufering Zum ersten Testspiel beim Bezirksligisten Aich hat Kauferings Trainer Franco Simon praktisch zwei Mannschaften auf den Platz geschickt - neun Spieler hatte er zur Pause ausgewechselt. Insofern dürfe die 1:3-Niederlage nicht zu hoch gehängt werden, so Simon. „Die erste Halbzeit haben wir verdient 0:3 verloren, die zweite dann 1:0 gewonnen.“ In der Startelf seien auch einige Neuzugänge gewesen, da habe die Abstimmung noch nicht gepasst. „Insgesamt war es mir aber von jedem einzelnen Spieler zu wenig“, kritisiert der Coach. Nach der Pause sei es bedeutend besser gewesen. „Aber man darf auch nicht vergessen, dass es die sechste Trainingseinheit innerhalb von sechs Tagen war.“ Das Kauferinger Tor hatte Florent Seqiraka in der 80. Minute erzielt. Am Sonntag erwarten die Kauferinger mit dem FC Aich den nächsten Bezirksligisten, Spielbeginn ist um 13.30 Uhr.

Statt auf dem Platz steht Denklingens Stamm-Keeper Manuel Seifert derzeit an Krücken neben dem Spielfeld. Foto: Thomas Ernstberger

VfL Denklingen Nach wie vor kämpft der VfL Denklingen mit großen Verletzungsproblemen - dafür hat sich das Team mit dem 0:2 gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter Aubing gut aus der Affäre gezogen. Bitter vermisst wird unter anderem auch Keeper Manuel Seifert, der nach seinem Syndesmosebandriss (beim Skifahren) auf Krücken am Spielfeldrand stand. Seinen Platz hat vorerst Lukas Gleich eingenommen, der „seine Sache aber gut gemacht hat“, so Trainer Markus Ansorge. Ansorge musste zwar wegen einer Grippe zu Hause bleiben, wurde aber von seinem Co-Trainer Chris Schmidt informiert. „Es war ganz okay, was die Jungs da gemacht haben“, lautete das Urteil von Ansorge. „Die Mannschaft hat gut dagegengehalten.“