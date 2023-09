Fußball

vor 33 Min.

Kauferings neues Trainer-Duo bekommt gleich zu tun

Für den VfL Kaufering steht am Freitag ein Heimspiel an - mit neuem Trainer-Duo.

Plus In der Fußball-Landesliga steht für den VfL Kaufering am Freitag ein Heimspiel an. Gegen Oberweikertshofen feiert das neue Trainer-Duo seine Premiere.

Jetzt ging es sehr schnell: Keine Woche, nachdem sich der Fußball-Landesligist VfL Kaufering von Trainer Christian Feicht getrennt hat, präsentiert der VfL sein neues Trainergespann: Sebastian Bonfert und Michael Grasse coachen gemeinsam bis auf Weiteres den Fußball-Landesligisten. Am Freitag, ab 18.30 Uhr steht für die beiden im Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen die Premiere an.

Zu Saisonbeginn war Sebastian Bonfert von Kaufering nach Landsberg gewechselt, wo er in der Reserve spielt. Und bis zum Winter soll der Spielerpass des 35-Jährigen auch in Landsberg bleiben, denn für Kaufering spielen wird der erfahrene Mittelfeldstratege nicht. Dies teilte Kauferings Sportlicher Leiter Uli Stengelmair mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

