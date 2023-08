Keine Punkte in der Kreisliga für die Teams aus dem Kreis Landsberg

Die beiden Kreisliga-Aufsteiger müssen Lehrgeld bezahlen. Sowohl der MTV Dießen als auch der TSV Landsberg II gehen diesmal leer aus.

Kreisliga-Aufsteiger MTV Dießen muss erneut Lehrgeld zahlen: Gegen den Mitaufsteiger WSV Unterammergau unterliegt das Ammersee-Team mit 0:2. Nach einer halben Stunde gingen die Gäste in Führung. „Das war schon das dritte Mal in Folge, dass wir in Rückstand geraten, dann ist es natürlich schwer, zurückzukommen“, sagt Spielertrainer Philipp Ropers. Die große Chance zum Ausgleich kam in den letzten Minuten der regulären Spielzeit: Ein Gästespieler erhielt eine Zeitstrafe, doch der MTV konnte die numerische Überzahl nicht nutzen. „Wir haben auf jeden Fall genug, woran wir arbeiten müssen“, lautet Ropers Fazit.

Auch die Reserve des TSV Landsberg muss sich geschlagen geben. In den ersten 45 Minuten in Moorenweis hatten die Gäste zwar viel Ballbesitz, konnten aber nur wenig daraus machen. Moorenweis hat sich hinten reingestellt und beide Tore über Konter erzielt. „Nach dem 2:1 haben wir zwar noch mal alles nach vorne geworfen, aber irgendwie hatten wir keinen Zugriff mehr auf das Spiel“, so Landsbergs Trainer Sebastian Baumert. (roph/sebb)

Dießen - Unteramm. 0:2; 0:1 (33.), 0:2 Donoghue (95.), Gelb-Rot: Ropers (95./MTV).

Moorenw. - TSV LL II 2:1; 1:0 Dumhard (41.), 1:1 Fülla (68.), 2:1 Dumhard (80.). Gelb-Rot: Kelmendi (91./TSV).