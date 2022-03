Fußball

vor 49 Min.

Klares Votum beim Kreistag im Fußballkreis Zugspitze

Plus Im Kreis Zugspitze stehen Neuwahlen an. Für den alten und neuen Kreisvorsitzenden Heinz Eckl stehen einige Änderungen an. Corona ist bei den Fußballern ein beherrschendes Thema.

Von Margit Messelhäuser

Einstimmig und mit viel Applaus wurde Heinz Eckl für weitere vier Jahre als Kreisvorsitzender und Kreisspielleiter im Fußballkreis Zugspitze von den Vereinsvertretern gewählt. Das war keine Überraschung beim Kreistag – dass einige Posten neu besetzt werden mussten dagegen schon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen