Kontrastprogramm für den TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga

Plus Die Landsberger Fußballer setzen sich nach einem Fehlstart gegen das Bayernliga-Schlusslicht Schwabmünchen doch noch durch. Am Samstag kommt nun Tabellenführer Hankofen.

Erst das Schlusslicht – dann der Spitzenreiter: Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg absolvieren aktuell ein Kontrastprogramm. Nach dem 2:1-Sieg gegen Schwabmünchen ist Landsberg nun auf den vierten Platz geklettert und „wir haben gegen Hankofen noch eine Rechnung offen“, freut sich TSV-Spielertrainer Mike Hutterer auf die Partie am Samstag, ab 14 Uhr im 3C-Sportpark.