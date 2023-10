Fußball

Kreisklasse: Der FC Hofstetten kann doch noch gewinnen

Plus Kreisklasse: Nach einem Rückstand holt Hofstetten in Issing doch noch drei Punkte. Im Kellerduell gegen Fuchstal geht Unterdießen als Sieger hervor.

Für den SV Igling geht es in der Tabelle beständig bergab: Beim TSV Rott unterlagen die Iglinger deutlich mit 0:4 und der Sieg für die Gastgeber ging auch völlig in Ordnung. In der ersten Halbzeit waren die Spielanteile noch ausgeglichen, auch die Torchancen verteilten sich auf beide Teams. Doch nach der Pause übernahm Rott das Kommando. Mit einem herrlichen Treffer aus rund 25 Metern eröffnete Andreas Wandt den Torreigen. Der Ball knallte an die Unterkante der Latte und von dort über die Linie. Nachdem die Hausherren noch zwei schnelle Tore nachlegten, war die Partie entschieden. Von Igling kam dann auch nicht mehr viel Gegenwehr.

Der FC Hofstetten kann also doch noch gewinnen. „Das war wirklich ein extrem wichtiger Sieg“, sagte Trainer Michael Echter nach dem 2:1 gegen den FC Issing. Und er war aus Sicht des FCH-Coaches auch verdient. Eigentlich hätte die Heimelf schon in der ersten Halbzeit deutlich führen müssen, doch drei Großchancen in den ersten 20 Minuten wurden vergeben. „Und dann kommt es eben, dass Issing mit seiner ersten Chance das 1:0 macht“, so Echter. „Doch diesmal hat man gemerkt, dass wir den Sieg mehr wollen.“ Nach der Pause war Hofstetten die bestimmende Mannschaft und belohnte sich mit zwei Toren. „Danach wurde es natürlich noch mal hektisch, aber wir haben den Vorsprung über die Zeit gebracht. Besonders freut sich Echter für Florian Herdlitschka, den Schützen des Siegtreffers. Dieser hatte lange verletzt pausieren müssen und traf nun gleich wieder.

