Kreisklasse: Der TSV Landsberg II lässt nichts anbrennen

In der Fußball-Kreisklasse 7 setzen sich die Landsberger klar gegen Weil durch. Das Spitzenspiel der Kreisklasse 5 gewinnt der MTV Dießen durch einen späten Treffer.

Es gibt diese Spiele, die einem einfach nicht liegen. So dem SV Igling die Auswärtspartie in Eching. „Gefühlt haben wir in Eching, auf diesem Platz, seit zehn Jahren nicht mehr gewonnen“, sagte Iglings Trainer Michael Stengelmair. Und auch diesmal musste man sich 1:2 geschlagen geben. „In Summe war der Sieg für Eching verdient“, so der Iglinger Coach. Zwar konnte man sich über ein ungewöhnliches Tor freuen – der Ausgleich fiel durch eine direkt verwandelte Ecke –, das war es aber auch. „Nach der Pause hatte Eching nur verteidigt, und uns haben die Mittel gefehlt“, sagte Stengelmair.

Vor allem angesichts der dünnen Personaldecke ist der 2:0-Erfolg der Kinsauer gegen Hohenfurch beachtlich. Allerdings blieb es bis zum Schluss spannend. „In der ersten Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft und hätten nach dem 1:0 nachlegen müssen“, sagte Kinsaus Trainer Christopher Resch. Zwar gelang kurz nach Wiederanpfiff der zweite Treffer, doch Hohenfurch gab sich noch lange nicht geschlagen. „In den letzten 15 Minuten war es für uns eine reine Abwehrschlacht“, so Resch.

Der FC Weil vergibt zu viele Chancen

In einer sehenswerten Kreisklassenpartie zwischen dem FC Weil und dem TSV Landsberg II gingen die Gäste als Sieger vom Platz. Der TSV hatte insgesamt ein Plus an Ballbesitz, war jedoch zu Beginn nicht wirklich zwingend. Dem FCW boten sich nach zwei Kontern eine gute und eine hundertprozentige Torchance, die jedoch ungenutzt blieben. Daraufhin wurde Landsberg gefährlicher. In der zweiten Hälfte verwalteten die Gäste die Führung. Nach einem Foul des Torwarts außerhalb des Strafraums unterbrach der Schiri für eine Gelbe Karte die Partie, während ein Weiler den Ball hatte und das Tor leer stand.

Lange zittern musste der MTV Dießen im Spitzenspiel gegen Erling/Andechs. In der ersten Halbzeit waren die Erlinger etwas besser im Spiel und hatten mehr Chancen, trafen aber nicht. Was auch Dießens Keeper Michael Heinrich zu verdanken war, der einen Elfmeter gehalten hatte. Nach der Pause war klar Dießen überlegen. „Aufgrund der Chancen in der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers.

Fuchstal zeigt eine tolle Moral

Der TSV Rott dominierte die Heimpartie gegen Schwabbruck. Zwar tat sich der Gastgeber im ersten Durchgang schwer, seine Chancen zu nutzen, doch ein Elfmeter kurz vor der Pause brachte die verdiente Führung. Auch nach dem Seitenwechsel führte ein Rotter Chancenübergewicht dazu, dass man am Ende verdient mit 3:0 siegte.

Peiting startete gut in die Partie bei den Füchsen und ging früh in Führung. Fuchstals verletzungsbedingt sehr jungen Truppe merkte man anschließend die Nervosität an. In der 33. Minute erzielten die Gäste per Elfmeter den 2:0-Pausenstand. Nach einer Notbremse und der Roten Karte aufseiten der Peitinger fand Fuchstal besser ins Spiel und erzielte einen sehenswerten Anschlusstreffer. Auch danach war es nun ein Spiel auf ein Tor, in dem die Füchse noch ausgleichen konnten. Zwar hatten die Hausherren noch die Möglichkeit zum Siegtreffer, doch es blieb beim gerechten Remis.

Issing weiter in hervorragender Form

Issing bleibt weiterhin in der Erfolgsspur. Während die erste Halbzeit als ereignisarm bezeichnet werden kann, nahm die Partie im zweiten Durchgang umso mehr Fahrt auf. Sekunden nach dem Wiederanpfiff ging Issing in Führung und vergab anschließend noch die Chance, per Strafstoß in Führung zu gehen. Kurz darauf gelang Bernbeuren durch einen 30-Meter-Distanzschuss genau ins lange Eck der Ausgleich. Issing ließ aber nicht locker und erzielte nach einem Freistoß den 2:1-Siegtreffer.

In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit führten zwei individuelle Fehler der Prittrichinger zu zwei Treffern der Gäste aus Hofstetten. Anschließend gab es Chancen auf beiden Seiten, und der Gastgeber kam zum Anschluss. Nach einer Gelb-Roten Karte der Hofstettener hatte Prittriching mehr vom Spiel und noch die Chance zum Ausgleich, doch am Ende war das Glück aufseiten der Gäste. (roph/tdr/bahr/tol/resc/welm/hos/güfe)

Erling/A. - Dießen 0:1; Tore: 0:1 Neiser (83.).

Eching - Igling 2:1; Tore: 1:0 Schmid (3./FE), 1:1 Meinzinger (17.), 2:1 Weingartner (31.).

Weil - TSV Landsberg II 0:3; Tore: 0:1 Hirschvogel (29.); 0:2 Appler (45.); 0:3 Mulas (78.).

Prittriching - Hofstetten 1:2; Tore: 0:1 Pichlmeyer (2.), 1:1 Aumiller (35.), 1:2 Schaal (58.).

Kinsau - Hohenfurch 2:0; Tore: 1:0 Rankl (11.), 2:0 Kirchbichler (55.).

Rott - Schwabbruck/S. 3:0; Tore: 1:0 Welzmiller (43./EM), 2:0 Kinast (63.), 3:0 Weinbuch (82.).

Fuchstal - Peiting 2:2; Tore: 0:1 Kechele (10.), 0:2 Pakleppa (34.), 1:2 Deininger (57.), 2:2 Tasler (80.).

Issing - Bernb. 2:1; Tore: 1:0 Vief (46.), 1:1 Kelz (77.), 2:1 Erdt (80.).