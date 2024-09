Kreisklasse: Igling legt seine Schwäche im Abschluss ab

In der Fußball-Kreisklasse 1 kam Geltendorf in Pentenried sehr gut ins Spiel und brachte sich mit einem frühen Doppelschlag in die Erfolgsspur. Auf einmal ließen die Gäste nach und Pentenried kam zur Pause zum Ausgleich. Ein erneuter Doppelschlag, nur diesmal auf der anderen Seite, brachte Pentenried nach der Pause zum zwischenzeitlichen 4:2. Nach einer Roten Karte für die Hausherren war Geltendorf wieder zurück im Spiel und erkämpfte sich schlussendlich den verdienten 4:4-Endstand.