20:23 Uhr

Kreisklasse-Meisterrunde: Dießen dominiert und bangt dennoch

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Kreisklassen-Meistergruppe C zwischen dem MTV Dießen (rote Trikots) und dem SV Unterammergau.

Plus Fußball-Meisterrunde: In der Kreisklasse ist der MTV Dießen klar besser als der Spitzenreiter, dennoch muss man zittern. Jahn Landsberg bleibt in der Kreisliga ungeschlagen.

Trotz schlechten Platzverhältnissen und einer nervösen Anfangsphase ließ die FT Jahn Landsberg in Wildsteig nichts anbrennen. Nach einem frühen Doppelschlag spielte Jahn munter weiter. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste auf 3:0. Zwar konnte Wildsteig anschließen, doch auf diesen Treffer reagierte Jahn prompt mit dem 1:4-Endstand. Somit bleibt Landsberg in der Kreisliga-Aufstiegsrunde weiterhin ungeschlagen.

Zu wenig war der eine Punkt für den MTV Dießen im Spitzenspiel gegen Unterammergau. Auch wenn der Gastgeber bis zur 88. Minute einem Rückstand hinterherlaufen musste: Unterammergau hatte eigentlich nur eine Chance, die der SVU aber genutzt hatte. Vor allem nach der Pause zeigte Dießen ein sehr gutes Spiel, so Trainer Philipp Ropers. „Wir hätten vor und nach dem Ausgleich eigentlich den Siegtreffer erzielen müssen.“ Doch da waren Latte und Pfosten im Weg.

