In der Fußball-Kreisklasse 1 hatte Geltendorf, zu Gast in Wildenroth, eigentlich mehr vom Spiel. Die Gäste kamen zu zahlreichen guten Möglichkeiten, verpassten es jedoch, das Spiel für sich zu entscheiden. So war es am Ende eine schöne Einzelaktion der Wildenrother, die die Geltendorfder um den Lohn der an sich guten Mannschaftsleistung brachte.

