Im Spitzenspiel der Kreisklasse Zugspitze gibt es keinen Gewinner

Plus Fußball: Das Unentschieden tut Unterdießen und Weil gleichermaßen weh. In Fuchstal wird es hitzig. Eching und Igling kassieren viele Gegentore.

Keinen Sieger gibt es im Spitzenspiel der Kreisklasse 4. Das Unentschieden dürfte Unterdießen ebenso ärgern wie die Weiler, denn damit hat man dem Tabellenzweiten Wildsteig in die Karten gespielt.