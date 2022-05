Fußball

vor 19 Min.

Kreisklassist Hurlach ist im Dauereinsatz

Kreisklassist Hurlach (blaue Trikots) bestreitet innerhalb von acht Tagen vier Heimspiele. Mit dem Tabellenzweiten Kleinaitingen steht am Sonntag die wohl schwerste der angesetzten Partien für den SV an.

Plus Das Team des Sv Hurlach muss innerhalb weniger Tage vier Mal ran. Rott könnte den Aufstieg in die Kreisklasse gegen Böbing perfekt machen. Stoffen/Lengenfeld will nach seinem überraschenden Erfolg nachlegen.

Von Karlheinz Fünfer

Beim ersten Titelanwärter aus dem Landkreis können am Sonntag die Korken knallen. Auf Titelkurs bleiben wollen auch Unterdießen, Hofstetten, Kaufering II und, trotz Rückfall auf Rang zwei Dießen. Schicksalskämpfe gegen den Abstieg steigen in Igling und bei der SV Obermeitingen/Hurlach.

