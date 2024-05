Fußball

vor 49 Min.

Kreisliga: Der FC Penzing steht als erster Absteiger fest

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga nutzt der FC Weil seine Chance. In der Kreisklasse ist die Gruppe F an Spannung kaum zu überbieten.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und der Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreis-Teams.

Kreisliga Im Kellerduell der Gruppe D hatte Schlusslicht FC Penzing den Vorletzten FC Weil zu Gast. Der im Vorfeld erwartete Abstiegskampf blieb aus. Weil war zu Beginn klar überlegen und belohnte sich folgerichtig mit der Führung. Im Anschluss wurden die Gäste passiver, ein Aufbäumen der Hausherren blieb aus. Nachdem Weil einige Konter schlecht ausgespielt hatte, machten sie mit dem 2:0 den Sack zu und besiegelten den Penzinger Abstieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen