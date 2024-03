Fußball

vor 33 Min.

Kreisliga: Der MTV Dießen glaubt an die eigene Stärke

Plus In den unteren Fußballklassen rollte wieder der Ball. Der MTV Dießen muss in der Abstiegsgruppe um den Klassenerhalt in der Kreisliga kämpfen.

Von Margit Messelhäuser

Am Wochenende wird es auch für die Fußballer ab der Kreisliga wieder ernst. Zum letzten Mal treten die Mannschaften im Kreis Zugspitze nach dem neuen Modell in Auf- und Abstiegsrunde eingeteilt an. Und in einer Abstiegsrunde muss auch der MTV Dießen um den Klassenerhalt kämpfen. Als Kreisliga-Aufsteiger soll die sofortige Rückkehr in die Kreisklasse natürlich vermieden werden. Dabei hat der MTV eine schwierige Ausgangssituation.

Mit nur einem Punkt startet das Ammersee-Team in die Abstiegsrunde, muss also von vorneherein im Vergleich zu den Konkurrenten Boden gutmachen. Dennoch klingt Trainer Philipp Ropers optimistisch. So hatte er auch ganz bewusst darauf verzichtet, in der Winterpause Verstärkung zu suchen. "Wenn sich ein Spieler angeboten hätte, hätten wir nicht Nein gesagt, aber bewusst gesucht haben wir nicht", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es macht mehr Sinn, wenn wir uns auf uns selbst konzentrieren."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen