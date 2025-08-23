Icon Menü
Fußball-Kreisliga: Der SV Fuchstal fährt in Deisenhofen den nächsten Kantersieg ein

Fußball

Aufsteiger Fuchstal landet in der Fußball-Kreisliga den nächsten Kantersieg

In der Fußball-Kreisliga Zugspitze verteidigen die Füchse die Tabellenführung. Der TSV Landsberg II setzt sich im Stadt-Derby klar durch.
Von Margit Messelhäuser
    Fuchstals Spielertrainer Muriz Salemovic bezeichnet den Saisonstart seiner Mannschaft bislang selbst als „Wahnsinn“.
    Fuchstals Spielertrainer Muriz Salemovic bezeichnet den Saisonstart seiner Mannschaft bislang selbst als „Wahnsinn“. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

    Einen klaren Sieger gab es im Stadt-Derby der Fußball-Kreisliga zwischen Jahn Landsberg und der Zweiten des TSV Landsberg. Ebenso klar war auch der Erfolg des SV Fuchstal, der damit die Tabellenführung eindrucksvoll verteidigte.

