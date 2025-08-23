Aufsteiger Fuchstal landet in der Fußball-Kreisliga den nächsten Kantersieg

Einen klaren Sieger gab es im Stadt-Derby der Fußball-Kreisliga zwischen Jahn Landsberg und der Zweiten des TSV Landsberg. Ebenso klar war auch der Erfolg des SV Fuchstal, der damit die Tabellenführung eindrucksvoll verteidigte.

Margit Messelhäuser

86899 Landsberg

Fußball-Kreisliga