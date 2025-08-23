Aufsteiger Fuchstal landet in der Fußball-Kreisliga den nächsten Kantersieg

Einen klaren Sieger gab es im Stadt-Derby der Fußball-Kreisliga zwischen Jahn Landsberg und der Zweiten des TSV Landsberg. Ebenso klar war auch der Erfolg des SV Fuchstal, der damit die Tabellenführung eindrucksvoll verteidigte.
Fußball
Einen klaren Sieger gab es im Stadt-Derby der Fußball-Kreisliga zwischen Jahn Landsberg und der Zweiten des TSV Landsberg. Ebenso klar war auch der Erfolg des SV Fuchstal, der damit die Tabellenführung eindrucksvoll verteidigte.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden