Kuriose Situation in der Fußball-Kreisliga: Trainer Salemovic spielt gegen seine eigene Mannschaft

Auf den ersten Blick ist es nicht mehr als ein Landkreis-Derby, wenn der SV Fuchstal in der Fußball-Kreisliga am Freitagabend beim TSV Landsberg II zu Gast ist. Doch ein zweiter Blick lohnt sich: Muriz Salemovic ist nicht nur Spielertrainer des SV Fuchstal, er ist ja auch zweiter Abteilungsleiter beim TSV Landsberg. Damit spielt praktisch ein Trainer gegen seine Mannschaft - und das ist noch nicht alles. Anstoß am Freitag ist um 18.30 Uhr im 3C-Sportpark.
Fußball
