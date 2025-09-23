Icon Menü
Fußball-Kreisliga: Fuchstals Trainer Salemovic spielt diesmal gegen seine Mannschaft

Fußball

Kuriose Situation in der Fußball-Kreisliga: Trainer Salemovic spielt gegen seine eigene Mannschaft

Am Freitagabend findet in der Fußball-Kreisliga das Derby zwischen dem TSV Landsberg II und Fuchstal statt. Für Muriz Salemovic ist es eine kuriose Situation.
Von Margit Messelhäuser
    Muriz Salemovic ist Spielertrainer des SV Fuchstal - am Freitag ist er mit den Füchsen beim TSV Landsberg II zu Gast, wo er nicht nur in der Abteilungsleitung tätig ist.
    Muriz Salemovic ist Spielertrainer des SV Fuchstal - am Freitag ist er mit den Füchsen beim TSV Landsberg II zu Gast, wo er nicht nur in der Abteilungsleitung tätig ist. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Auf den ersten Blick ist es nicht mehr als ein Landkreis-Derby, wenn der SV Fuchstal in der Fußball-Kreisliga am Freitagabend beim TSV Landsberg II zu Gast ist. Doch ein zweiter Blick lohnt sich: Muriz Salemovic ist nicht nur Spielertrainer des SV Fuchstal, er ist ja auch zweiter Abteilungsleiter beim TSV Landsberg. Damit spielt praktisch ein Trainer gegen seine Mannschaft - und das ist noch nicht alles. Anstoß am Freitag ist um 18.30 Uhr im 3C-Sportpark.

