Fußball

vor 17 Min.

Kreisliga: Für die Landkreis-Teams sind die Würfel gefallen

In der Fußball-Kreisliga Zugspitze stehen für die Landkreis-Teams der Endspurt an.

Plus In der Fußball-Kreisliga Zugspitze schafft es nur ein Landkreis-Team in die Aufstiegsrunde im Frühjahr. Dennoch sind die restlichen Spiele noch wichtig.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

In den letzten Spieltagen der Herbstrunde wird sich in der Fußball-Kreisliga für die Landkreis-Teams nicht mehr viel tun. Wer in die Aufstiegs- und wer in die Abstiegsrunde muss, steht fest. Nun geht es noch darum, sich eine gute Ausgangsposition zu ergattern.

Gruppe 2 Der MTV Dießen hat einen rasanten Durchmarsch hingelegt, in der Kreisliga ist aber erst mal Schluss: Als Tabellenletzter der Gruppe 2 geht es für das Ammersee-Team in der Frühjahrsrunde darum, die Klasse zu halten. Je nach Platzierung nehmen die Mannschaften Bonuspunkte mit – doch für Dießen dürfte es schwer werden, noch Boden gutzumachen. Der Abstand zum Vorletzten beträgt bereits sieben Punkte und am Sonntag (14 Uhr) ist der Tabellenzweite Peiting zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen