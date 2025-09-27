Im Derby der Fußball-Kreisliga zwischen TSV Landsberg II und Fuchstal gibt es keinen Sieger

Es war eine besondere Konstellation am 9. Spieltag der Fußball-Kreisliga: Mit dem Landkreis-Derby zwischen dem SV Fuchstal und dem TSV Landsberg II spielte Muriz Salemovic, Spielertrainer bei den Füchsen, gegen den Verein, bei dem er 2. Abteilungsleiter ist. Ein Spiel, das am Freitagabend auch fast 100 Zuschauer in den 3C-Sportpark lockte. Am Samstag (ab 16 Uhr) ist noch Jahn Landsberg in Aich zu Gast.
Fußball
