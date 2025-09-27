Icon Menü
Fußball-Kreisliga: Im Landkreis-Derby zwischen Fuchstal und dem TSV Landsberg II geht es hoch her

Fußball

Im Derby der Fußball-Kreisliga zwischen TSV Landsberg II und Fuchstal gibt es keinen Sieger

Für Muriz Salemovic ist die Kreisliga-Partie mit dem SV Fuchstal beim TSV Landsberg II etwas Besonderes. Das Spiel hat es in sich - auch ohne Gewinner.
Von Margit Messelhäuser
    Fuchstals Spielertrainer Muriz Salemovic (links) spielte diesmal gegen seinen zweiten Verein TSV Landsberg.
    Fuchstals Spielertrainer Muriz Salemovic (links) spielte diesmal gegen seinen zweiten Verein TSV Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

    Es war eine besondere Konstellation am 9. Spieltag der Fußball-Kreisliga: Mit dem Landkreis-Derby zwischen dem SV Fuchstal und dem TSV Landsberg II spielte Muriz Salemovic, Spielertrainer bei den Füchsen, gegen den Verein, bei dem er 2. Abteilungsleiter ist. Ein Spiel, das am Freitagabend auch fast 100 Zuschauer in den 3C-Sportpark lockte. Am Samstag (ab 16 Uhr) ist noch Jahn Landsberg in Aich zu Gast.

