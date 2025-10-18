Jahn Landsberg trennt sich vom Trainer - der Nachfolger feiert kein gelungenes Debüt

Die Fußballer der FT Jahn Landsberg durchleben schwere Zeiten: Unter der Woche trennten sich die Jahnler von Trainer Sebastian Mayer, für ihn übernahm vorerst Stefan Neumann. Doch seine Premiere misslang: Bei Deisenhofen II gab es eine deutliche 0:4-Niederlage. „Auf dem Kunstrasen war es für uns schwer, den sind wir nicht gewohnt“, sagte Matthias Neumann, der Bruder des Interimstrainers und eigentlich zweiter Abteilungsleiter, doch nach dem Rücktritt von Abteilungschef Norbert Sieg übernimmt er auch dessen Aufgaben. „Wenn wir absteigen, ist es kein Beinbruch“, erklärte Matthias Neumann auf Nachfrage.

Im Frühjahr kann Jahn auch A-Jugend-Spieler einbauen

Nach dem Aderlass vor Saisonbeginn sei es schwierig und nach den vielen Niederlagen (acht bei einem Sieg) müsse man versuchen, die Spieler „bei Laune“ zu halten, deshalb der Trainerwechsel in der Ersten. „Wir sind auch Gefahr gelaufen, die zweite Mannschaft abmelden zu müssen“, so Neumann. Werden mehrere Spiele verloren, sei es nicht so einfach. „Wir haben aber eine gute A-Jugend. Wir müssen uns in den Winter retten, im nächsten Jahr können wir dann einige 18-Jährige hochziehen.“ Aktuell liegt Jahns Erste auf einem Abstiegsplatz mit vier Punkten Rückstand, Jahn II belegt in der A-Klasse Rang acht und ist am Wochenende spielfrei.

Der TSV Landsberg II kann nicht seine Leistung abrufen

Nicht nach Plan lief es für den TSV Landsberg II im Heimspiel der Fußball-Kreisliga gegen Oberalting: Zweimal lagen die Landsberger in Führung, mussten sich aber am Ende mit einem Punkt begnügen. „Diesmal wäre ein Sieg aber auch nicht verdient gewesen“, war TSV-Coach Michael Echter mit dem Auftritt seiner jungen Truppe nicht zufrieden. „Wir haben zwar gut begonnen und sind durch einen verdienten Elfer in Führung gegangen, vor allem in der zweiten Habzeit haben wir aber nicht mehr unser Spiel gemacht.“ Und so kassierte der TSV in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich. Lob gab es von Echter dennoch, nämlich für den gute leitenden Schiedsrichter.

Der SV Fuchstal hat am Sonntag, ab 13 Uhr, Spitzenreiter Moorenweis zu Gast.

TSV Landsberg II - Oberalting 2:2; 0:1 Dollinger (45+2/FE), 1:1 Tekeli (51.), 2:1 Neubauer (74./ET), 2:2 Huber (94.).

Deisenhofen II - Jahn Landsberg 4:0; 1:0 Mayer (3.), 2:0 Petereit (21.), 3:0 Konya (49.), 4:0 Leukert (81.).